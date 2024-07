Calcio: amichevoli; Juve travolta 3-0 dal Norimberga

L'era Thiago Motta alla Juventus parte con una sonora sconfitta: il tecnico italo-brasiliano fa l'esordio in amichevole e i bianconeri perdono 3-0 contro il Norimberga, formazione della seconda serie tedesca. Prestazione negativa per la squadra, che ha ancora tanto lavoro da fare con il nuovo allenatore. Durante la ripresa, da segnalare anche un rigore sbagliato da Vlahovic. La Juve chiude così il ritiro in Germania ed è pronta a tornare in città, alla Continassa: il prossimo appuntamento sarà il 3 agosto a Pescara contro i francesi del Brest.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA