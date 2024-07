È online #BiblioTok, il podcast per chi lavora in biblioteca

È online il podcast #BiblioTok disponibile gratuitamente sulle piattaforme Spotify, Audible, Spreaker o tramite il sito web di Sapere Digitale. Cinque puntate ideate e condotte da Susanna Aruga, con tanti ospiti esperti di editoria, marketing e social network e i responsabili delle biblioteche di Piemonte e Valle d'Aosta. Il podcast è destinato a bibliotecarie e bibliotecari, ma anche a chi vuole saperne un po' di più su questa modalità di comunicazione. Su TikTok è nato il fenomeno #BookTok, una vera e propria community di lettori, blogger e creator che si scambia consigli su libri, letture, librerie, biblioteche e mondo dell'editoria in genere.

Nel 2023 la parola BookTok è stata persino inserita nel vocabolario Treccani tra i neologismi BiblioTok è realizzato nell'ambito di Sapere Digitale, un progetto dedicato all'educazione civica digitale in biblioteca realizzato da Fondazione Ecm, Biblioteca Civica Multimediale Archimede di Settimo Torinese, con il sostegno della Fondazione Compagnia di San Paolo, obiettivo Cultura, missione Sviluppare Competenze. Il progetto è realizzato in collaborazione con Aib, sezione Piemonte e Valle D'Aosta, biblioteche civiche torinesi, Regione Piemonte, Sbam e Torino Rete Libri.

"Il podcast #BiblioTok è nato in chiusura del ciclo di laboratori su TikTok organizzati da Sapere Digitale e che sono piaciuti molto alle bibliotecarie e ai bibliotecari. L'idea alla base dei corsi era quella di dare loro degli strumenti semplici per capire un mondo nuovo e per attrarre un pubblico che in biblioteca non va: il pubblico dei giovani e dei molto giovani' spiega Susanna Auruga.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA