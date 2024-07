Le donne produttrici protagoniste al 'Di Gavi in Gavi Festival'

Secondo appuntamento, giovedì 18 luglio, con il 'Di Gavi in Gavi Festival', nella nuova sede del Consorzio di Tutela, in via Mameli 173. Dopo l'apertura - l'11 luglio - con una serata all'insegna delle nuove generazioni di produttori, la seconda è dedicata alle 'Donne del Gavi', che condivideranno le loro storie ed esperienze.

La chiusura del Festival, giovedì 25 luglio, avrà come titolo 'Viaggio nel Tempo', una serata di degustazioni del Gavi docg dal 2014 a oggi, con epilogo alle 21.30 con il concerto dell'Orchestra Classica di Alessandria presso la Cascina Binè.

Gli eventi sono gratuiti, ma occorre prenotare sulla piattaforma di Eventbrite. Un servizio navetta sarà attivo da piazza Dante, a Gavi, dalle ore 19.

"È l'occasione ideale affinché la sede del Consorzio Tutela del Gavi diventi a tutti gli effetti la Casa del Gavi, un luogo speciale dove produttori e consumatori si incontrano, dialogano e condividono la loro passione per questo grande bianco", commenta Maurizio Montobbio presidente del Consorzio Tutela del Gavi.

"Il festival rappresenta un'occasione unica per avvicinare il pubblico a questa straordinaria denominazione attraverso degustazioni guidate, incontri tematici ed eventi culturali", conclude Montobbio.



