Scontro fra tre auto nel Cuneese, muore un uomo

Grave incidente sulle strade della provincia di Cuneo ieri sera, poco dopo le 22.30. Nello scontro tra tre auto lungo la provinciale tra Moretta e Faule ha perso la vita un uomo di 54 anni, residente a Paesana. Il sinistro è avvenuto in un tratto rettilineo, poco prima dell'abitato di Faule.

Un uomo che era alla guida di una Ford Fiesta è rimasto incastrato nell'abitacolo e le operazioni di soccorso da parte di vigili del fuoco e 118 si sono protratte fino a tarda notte.

Estratto dall'abitacolo in gravi condizioni, è deceduto poco dopo in ospedale. Meno gravi invece le condizioni delle due donne alla guida degli altri veicoli.



