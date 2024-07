Ruba generi alimentari alla propria ditta, arrestato

Spaccio di sostanze stupefacenti, furto e ricettazione sono i reati contestati a un uomo di 44 anni arrestato dai carabinieri nell'Alessandrino. Ad allertare i militari è stato il personale di una ditta di Capriata d'Orba (Alessandria), insospettito dal suo strano atteggiamento.

Aveva con sé - come spiegato in una nota - sedici involucri in cellophane contenenti circa 10 grammi di cocaina che, sul mercato dello spaccio, avrebbero potuto fruttare fino a mille euro. L'uomo inoltre, dipendente della stessa ditta, aveva portato via dai magazzini generi alimentari, nascondendoli nello zainetto poi sequestrato dai militari. Sull'auto e in casa era stata rinvenuta altra merce rubata, sempre dalla stessa ditta, per un valore di oltre 3.500 euro. In particolare, nell'abitazione ce n'erano 250 chilogrammi. Dagli accertamenti emerso che in precedenza il 44enne era stato arrestato per stupefacenti e denunciato per sfruttamento della prostituzione e per spaccio.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA