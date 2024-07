A Biella stop allo spaccio di droga nei boschi

Stop allo spaccio di droga nei boschi: i carabinieri del comando di Biella negli ultimi mesi hanno segnalato sedici persone per uso personale di stupefacenti alla Prefettura e hanno sequestrato 30 grammi di sostanze, inoltre hanno proceduto al ritiro della patente operato a carico di cinque dei consumatori segnalati.

I carabinieri avevano rilevato un'anomala più ampia attività di spostamento nelle zone boschive della Valle Elvo, nei territori dei comuni di Mongrando, Sala Biellese, Torrazzo e Zubiena, di soggetti dediti allo spaccio, provenienti dall'hinterland milanese e di consumatori verosimilmente originari delle province limitrofe.

Grazie ai controlli messi in opera dai militari dell'Arma nel territorio boschivo della Valle Elvo sono state identificate 240 persone, segnalate 16 persone per uso di sostanze stupefacenti alla Prefettura e sequestrati 16 grammi di eroina, 9 grammi di cocaina e 4 grammi di hascish.



