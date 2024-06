Rissa fuori da un locale nell'Alessandrino, buttafuori ferito

Una persona è rimasta ferita a Bosco Marengo (Alessandria) davanti a un locale chiamato 'Luna Rossa'. Si tratta di un addetto alla sicurezza che, nel tentativo di sedare una rissa fra stranieri, è stato ferito da una coltellata alla coscia. E' accaduto tra le 3,30 e le 4.

L'uomo è stato portato in ospedale in codice rosso e sottoposto a intervento chirurgico. Non risulta in pericolo di vita. Sul caso stanno indagando i carabinieri della compagnia di Alessandria.



