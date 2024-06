'Storie dal mondo' dal 1272 al castello di Racconigi

A Racconigi (Cuneo) apre il 29 giugno al pubblico "Storie dal mondo in Castello. Meraviglie da quattro continenti", il nuovo percorso espositivo permanente allestito nell'ala di levante del castello sabaudo di Racconigi.

Protagonisti della nuova sezione sono oltre cento oggetti selezionati dalla raccolta di manufatti extraeuropei, studiati e restaurati in questi ultimi anni e presentati all'interno di un nuovo percorso di visita nel castello. Un patrimonio ancora poco noto e finora rimasto celato nei depositi, ma di grande rilievo per la storia recente della residenza. Si tratta infatti di doni diplomatici, regali di ospiti illustri, omaggi o ricordi di viaggio legati alla figura di Vittorio Emanuele III e a quella di Umberto II.

In mostra ci sono elmi e spade dono di ambascerie ottomane, scudi e mazze cerimoniali donati dalla delegazione persiana, pugnali con elsa d'osso ricevute durante la crociera in Nord Europa, statuine e soprammobili giapponesi e molto altro.

La raccolta di manufatti extraeuropei conservata nel castello, formata nel suo insieme da oltre quattrocento oggetti, rappresenta un nucleo di eccezionale interesse che spazia su un arco cronologico compreso tra il 1272 e il primo quarto del Novecento.



