Maltempo in Piemonte, frana a Usseglio

Una frana si è verificata oggi nel territorio del Comune di Usseglio (Torino), nelle Valli di Lanzo. Sul posto sono arrivati carabinieri e vigili del fuoco. Una strada comunale è rimasta bloccata. Alcuni pastori non hanno potuto scendere a valle.

Temporali e nubifragi hanno interessato nel pomeriggio le vallate alpine del Torinese e del Canavese. A Viù (Torino) è stata segnalata anche una grandinata. Il fronte temporalesco si è poi spostato verso la parte settentrionale della regione.

Una seconda frana è stata segnalata in Valle di Susa. L'evento si è verificato nel territorio del Comune di Oulx, in borgata Royeres. I nubifragi sono stati persistenti in Valle Orco e nelle Valli di Lanzo. I corsi d'acqua si sono ingrossati così come il lago di Ceresole Reale. L'Arpa segnala che la Stura di Val Grande e la Stura di Lanzo hanno superato la soglia di pericolo. Il torrente Orco è in piena.





Riproduzione riservata © Copyright ANSA