Danza, al via dal 30 giugno 'Acqui in Palcoscenico'

Grande danza ad Acqui Terme (Alessandria) per 'Acqui in Palcoscenico' (30 giugno-14 luglio).

La kermesse, fondata e diretta da Loredana Furno, festeggia la 41esima edizione portando al Teatro Aperto Verdi 20 formazioni.

Come titola 'BEinSIDE', fanno riferimento allo stare dentro, al guardare dall'interno al panorama più attuale della danza nazionale e internazionale, in continua ricerca e mutamento.

Ad aprire la manifestazione il 30 giugno 'Mozart Mon Amour', con l'Orchestra Camerata Strumentale Acquese; per la danza le 2 Compagnie storiche torinesi - la cui collaborazione ha determinato, di recente, la vincita del bando EgriBiancoDanza - e il Balletto Teatro di Torino.

Gli appuntamenti sono anche nel Palazzo dei Congressi, accogliendo in Sala Ovale performance site specific, creazioni pensate per uno spazio ravvicinato. Tre gli appuntamenti al Chiostro del Duomo: il 2, 3 e 4 luglio. Sono 12 le formazioni invitate per assoli, duetti e gruppi. Si torna al Verdi il 5 con 'Le tango des malfaiteurs', spettacolo sull'amore e le divertenti complicazioni delle relazioni umane. Nella serata sarà consegnato il premio 'AcquiDanza alla Carriera a Oriella Dorella.

La prima settimana del Festival si chiude il 7 con 'Vivere di Danza', appuntamento dedicato ai giovani solisti e gruppi emergenti che si sono distinti per talento e creatività. Una vetrina di nuove leve che coinvolgerà i partecipanti allo Stage internazionale, correlato alla manifestazione.

Il Festival è realizzato grazie al contributo di ministero della Cultura, Regione Piemonte, Comune; sostegno di Fondazione CrAlessandria.



