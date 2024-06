Cinema, Nuovi Mondi Festival al via nel Cuneese

E' al via nel Cuneese la XIII edizione del Nuovi Mondi Festival, il più piccolo festival di cinema di montagna del mondo, che si terrà dal 25 giugno al 5 luglio a Rittana e Roccasparvera. Il tema di quest'anno è 'Il mondo è nostro', scelto perché, spiegano i direttori artistici Silvia Bongiovanni e Fabio Gianotti, "viviamo tempi molto instabili e se non saremo noi a ritrovare la stabilità perduta, nessuno la troverà per noi".

Il primo appuntamento oggi alle ore 21 a Rittana, con lo scrittore Federico Buffa e il suo 'Ribelli. Storie di sfide'.

Domani sarà la volta dell'alpinista polacco Krzysztof Wielicki con 'Quando scalare era esplorare'. Giovedì sarà ospite del festival l'alpinista spagnola Silvia Vidal con uno speech dal titolo 'Sincronia magica'. Venerdì sarà la giornalista Cecilia Sala, autrice del celebre podcast 'Stories', a salire sul palco con 'L'incendio - Reportage su una generazione tra Iran, Ucraina e Afghanistan'. Sempre di venerdì, sarà presente la climber iraniana Nasim Eshqi con 'Ero roccia, ora sono montagna'.

Sabato Caterina Borgato, viaggiatrice meranese, presenterà un percorso dedicato al mondo femminile che ha incontrato in regioni della Terra ai margini, intitolato 'Donne di terre estreme'. Il 5 luglio a Roccasparvera, è in programma il 'Concerto a 432 HZ' con il biologo molecolare e musicista compositore Emiliano Toso.

Il concorso vede in gara ventidue documentari provenienti da Italia, Francia, Regno Unito, Spagna, Svizzera, Tanzania, Iran, Kyrgyzstan, Cina, Stati Uniti, Russia, Polonia, Georgia e Pakistan. I vincitori verranno proclamati sabato 29 giugno prima dell'incontro con Caterina Borgato.

Il programma del festival è consultabile su www.nuovimondifestival.it.

Gli aggiornamenti saranno anche su Facebook e Instagram.



