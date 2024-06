Castellania Coppi inaugura 'Le Jardin du Tour'

Casa Coppi, museo ospitato nei locali dove nacque l'Airone a Castellania (Alessandria), rende omaggio al Grand Départ del Tour de France in Italia il 29 giugno. "Il giallo è il colore della primavera e quest'anno lo è anche dell'estate - spiega il presidente Massimo Merlano - Abbiamo voluto essere parte attiva dell'evento con 'Le Jardin du Tour', un allestimento con figure in alluminio ad altezza naturale collocate nel prato davanti Casa Coppi. Un ricordo delle vittorie di Fausto nel 1949 e nel 1952, rendendo palpabile una straordinaria storia umana e sportiva diventata leggenda e devozione". Copì diventò Fostò, un campione straniero francesizzandone il nome, come mai accaduto in nessun altro Paese e per alcun altro.

Il 29 giugno alle 11 a Castellania Coppi l'inaugurazione.

Casa Coppi, però, ricorda anche i grandi gregari che conquistano la Maglia Gialla, come Sandrino Carrea. Ci sarà, infatti, uno spazio per lui con la maglia della Nazionale, quella di campione regionale dei Dilettanti, la bici che usava per andare a lavorare alla Roquette, foto inedite e curiose, custodite dal figlio Marco.

Casa Coppi, inoltre, ha pubblicato il libretto 'Les Villes e les Montagnes de Coppi', che racconta, in italiano e francese, con aneddoti e frasi celebri "questa storia unica - aggiunge Merlano - che pare non voglia avere fine". Si sorride, per esempio, quando Fausto - alla domanda: 'Cosa devono portarsi oggi i gregari?' - rispose: "Pane, salame e lanternino, perché quando arrivano sarà buio".



