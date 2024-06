Tortona, quattro assessori nella nuova Giunta Chiodi

Riconfermato alla guida del Comune di Tortona (Alessandria), il sindaco Federico Chiodi (Lega) ha nominato la nuova giunta.

Il primo cittadino mantiene le deleghe a Lavori Pubblici e Patrimonio, Promozione del territorio, Sicurezza e Polizia Locale, Viabilità, Protezione Civile, Personale. Al suo vice Daniele Calore (Fdi) vanno Bilancio e Tributi, Forniture ed Economato, Enti partecipati, Avvocatura, Servizi informatici e demografici. Alla forzista Giordana Tramarin sono affidate Assistenza sociale, Politiche per la famiglia, Volontariato, Sport e Associazionismo, Pari opportunità, Sanità. Anna Sgheiz, eletta per la Lega, si occupa di Commercio, Istruzione e Formazione, Politiche giovanili e della Terza età, della Casa, Lavoro Agricoltura e Industria, Tutela animalista.

Riconfermato Fabio Morreale (Lista civica omonima), vicesindaco nel precedente mandato, che ora si vede assegnati Territorio e Ambiente, Edilizia, Cultura e Manifestazioni, Turismo, Mobilità e Trasporti, Decentramento e Frazioni.

"Ho tenuto in considerazione - spiega il sindaco - l'equa rappresentanza delle 4 liste e riconosciuta l'affermazione personale dei candidati, scegliendo in giunta i quattro più votati. Ho deciso di non nominare un quinto assessore per lasciare uno spazio ulteriore al dialogo fra i partiti e mantenendo alcune deleghe importanti che potranno prossimamente essere assegnate".

Il primo Consiglio comunale è convocato per il 27 giugno.





