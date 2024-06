Ad Anna Ferrino il Compasso d'oro alla carriera

Anna Ferrino, amministratore delegato della Ferrino, azienda nota per le tende e zaini da alpinismo, ha ricevuto il Premio Compasso d'Oro alla Carriera.

La cerimonia di premiazione si è tenuta presso l'Adi Design Museum di Milano, uno dei più ambiti riconoscimenti nel mondo del design. Anna Ferrino è stata riconosciuta come una figura di spicco e protagonista indiscussa della cultura del design italiano, grazie al suo continuo impegno e alla passione dimostrata nel corso degli anni, espresso in una carriera costruita su due pilastri: cultura e sport. Un percorso - come recita la menzione del premio stesso - che parte da lontano, all'interno della tradizione delle imprese di famiglia intese come capacità di trasmissione valoriale prima che economica.

"Sono profondamente onorata - commenta Ferrino - di ricevere questo prestigioso riconoscimento,. Questo premio rappresenta non solo un importante traguardo personale, ma anche un riconoscimento per il lungo percorso imprenditoriale della mia famiglia, dei nostri soci Rabajoli e di tutta la squadra Ferrino, che con dedizione e professionalità contribuisce ogni giorno al successo della nostra azienda. Sarà ulteriore sprone a continuare a lavorare con passione per mantenere alto il valore del design italiano nel mondo degli articoli sportivi proponendo agli appassionati di montagna oggetti funzionali con soluzioni innovative e durevoli, che permettano di vivere in sicurezza e comfort la loro esperienza in natura".



