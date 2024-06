A Torino due processi in due giorni per Appendino

Due processi in due giorni per Chiara Appendino, parlamentare del MoVimento 5 Stelle, chiamata a rispondere ai vicende risalenti all'epoca in cui era sindaca di Torino. Oggi in Cassazione tornerà a essere discusso il suo ricorso contro la condanna inflitta dalla Corte di Appello subalpina a 18 mesi di reclusione per i fatti di Piazza San Carlo del 3 giugno 2017. Domani, davanti a un giudice del tribunale del capoluogo piemontese, comincerà un processo per il reato di inquinamento ambientale in relazione allo smog: l'accusa, che Appendino condivide con altri amministratori, tra cui il suo predecessore Piero Fassino e l'ex presidente della Regione Piemonte Sergio Chiamparino, è di non avere preso provvedimenti adeguati.

Si tratta di un'udienza predibattimentale, dedicata quindi alle questioni preliminari; teoricamente il giudice potrebbe anche decidere, dopo un primo esame delle carte, di pronunciarsi per un proscioglimento immediato. Secondo quanto trapela da Palazzo di Giustizia sono sorti degli inconvenienti legati alla mancata notifica della data di udienza a uno degli avvocati, cosa che potrebbe portare a uno stralcio o un rinvio.



