Orchestra Sinfonica Rai, per il trentennale due concerti extra

Trent'anni fa nasceva a Torino l'Orchestra sinfonica nazionale della Rai e per l'occasione la stagione 2024/2025 si aprirà a settembre, il 25 e il 30, con due concerti straordinari, all'Auditorium Rai Arturo Toscanini, che ricalcheranno quelli che inaugurarono la neonata orchestra nel 1994. La direzione è affidata al direttore principale Andres Orozco-Estrada, che dirigerà i musicisti sulle note della Suite del Rosenkavalier di Strauss, dell'Oiseau de feu di Stravinskij e del Bòlero di Ravel.

"Trent'anni fa in settembre - commenta il direttore artistico Ernesto Schiavi - nasceva la neonata orchestra sinfonica nazionale della Rai a Torino, la sede più importante.

Hanno tenuto questo evento due direttori molto importanti: Georges Prête e Giuseppe Sinopoli. Negli stessi giorni quest'anno il maestro Orozco-Estrada terrà di nuovo a battesimo l'orchestra esattamente allo stesso modo.

"Questi due concerti in settembre saranno bellissimi - commenta Orozco Estrada - è un onore per me essere il direttore di questi due programmi celebrando il maestro Prête e il maestro Sinopoli e i trent'anni di questa istituzione. Sono molto nervoso, ma sarà tutto bellissimo, soprattutto il Bolero"



Riproduzione riservata © Copyright ANSA