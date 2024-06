Ultimo in concerto a Torino il 15 e 16 giugno

Ultimo arriva a Torino, il 15 e 16 giugno, con il suo tour 'Ultimo Stadi 2024'. Lo spettacolo sarà allo Stadio Olimpico Grande Torino e i biglietti sono già sold out. È la quarta estate consecutiva di tour nei grandi stadi italiani per il cantautore romano ventottenne.

Al concerto l'artista intonerà le nuove hit dall'album 'Altrove', fresco del Disco D'Oro. Lo spettacolo sarà arricchito da performance acustiche e visual, accompagnato da una band d'eccezione. Dopo Torino, il tour proseguirà a Roma, in Sicilia e Padova.



