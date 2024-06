'Estate reale', musica, teatro e svago ai Musei Reali di Torino

L'Estate reale torinese che da giugno a ottobre animerà i Giardini Reali e il Teatro romano è un esempio della "magia di Torino, una delle capitali della cultura italiana, una città che fa dei propri luoghi di cultura anche spazi di incontro e di rete". Così il segretario generale al Ministero della cultura Mario Turetta, presentando oggi il programma della rassegna.

"Qualche settimana fa - ha ricordato - abbiamo proprio festeggiato i trecento anni del Museo di antichità e abbiamo voluto dedicare un intero anno, e anche l'Estate reale, dando particolare rilievo a questa ricorrenza".

La rassegna si articola in tre filoni principali: Torino Crocevia di Sonorità, dal 28 giugno al 30 agosto, con concerti organizzati in collaborazione con il Conservatorio di Torino alla scoperta di rotte musicali internazionali; Notti Sonore, dal 14 giugno al 31 ottobre, con eventi serali variegati incentrati su giornate internazionali e tematiche archeologiche e culturali; e l'ultima, Echi di Antichità, con spettacoli nel Teatro Romano legati alla storia antica e contemporanea.

"Questo progetto nasce nel 2021, in sordina, ancora col distanziamento e con le prime serate alla presenza di trenta, quaranta persone che venivano a visitare timidamente la rassegna", commenta Elisa Panero, curatrice dei Musei Reali -Ma fin da subito l'idea è stata quella di fare rete nella città, perché il museo non è solo uno scrigno di opere bellissime e di storie ma dovrebbe essere anche un punto di riferimento per il territorio".



