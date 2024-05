Mida a Torino nel pomeriggio, con Il sole dentro

Tappa a Torino oggi, in piazza Castello, per Mida. L'appuntamento con il finalista di Amici è alle 17. L'artista incontrerà i fan per condividere con loro il suo nuovo progetto discografico, già disponibile in preorder.

"Il sole dentro" si compone di sei tracce, include diversi inediti e i singoli con cui Mida si è fatto conoscere e apprezzare durante la sua permanenza nel programma Amici. Tra questi, Rossofuoco, con cui ha conquistato il premio Spotify e che è attualmente certificato Disco di Platino, e Que pasa. Si tratta di un progetto che spazia dal pop al rap, con sonorità latine che rimandano alla provenienza venezuelane dell'artista.

È l'amore in tutte le sue connotazioni a fare da fil rouge ai brani.



