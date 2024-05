Tornano i temporali, rischio di nuove grandinate

Domani tornano i temporali in Piemonte con il rischio di nuove grandinate, anche se non dovrebbero i ripetersi i fenomeni violenti dei giorni scorsi che hanno creato danni sia nelle campagne sia in città, compresa un'ampia zona di Torino.

Dopo la parziale rimonta anticiclonica sul Mediterraneo centrale - spiega il servizio meteo di Arpa - la settimana a cavallo tra maggio e giugno si aprirà con un nuovo impulso perturbato, un fronte freddo che attraverserà prima le montagne e poi le pianure. Di nuovo instabilità, quindi, con l'attivazione di rovesci e temporali, dapprima sui rilievi alpini e poi in rapido spostamento alle pianure centrali. "Qui le celle temporalesche più complesse e potenti daranno luogo a precipitazioni anche intense e a fenomeni associati, quali grandine di piccole dimensioni e raffiche di vento.

Il veloce passaggio sarà seguito da maggiore stabilità per martedì - prevede Arpa - e ancora un po' di rovesci mercoledì".





Riproduzione riservata © Copyright ANSA