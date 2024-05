La bici gigante per il Giro implode, spavento a Oropa

Nell'ultimo giorno del Giro d'Italia di ciclismo la celebre bicicletta gigante realizzata nell'area verde davanti al santuario di Oropa a Biella è implosa spaventando un paio di persone che la stavano ammirando nelle vicinanze. E' successo nel tardo pomeriggio, sono intervenuti i vigili del fuoco per la messa in sicurezza dell'area.

Sul posto è intervenuta anche l'ambulanza del 118, ma per fortuna nessuno ne ha avuto bisogno. Presenti anche le forze dell'ordine per le indagini del caso



