Massimo Giletti, 'che programma farei? Qualcosa di nuovo'

"Leggo di tutto, io non ho mai parlato. L'amministratore delegato della Rai ha detto che io e Chiambretti, tutti e due torinesi, torniamo dopo molti anni in Rai. È probabile, ma ci vorranno ancora due settimane. Vedremo".

Così Massimo Giletti sul ritorno in Rai - annunciato ieri da Roberto Sergio che in un post su Instagram parlava di contratto biennale per entrambi i personaggi - intervistato da Alessandra Comazzi sul palco dei Festival della Tv di Dogliani.

"L'Arena e poi Non è l'Arena ha fatto parte mia vita, l'ho fatta per tanti anni tra l'una e l'altra tredici anni. Credo che cambiare la vita viene prima di tutto il resto", ha spiegato.

"Che programma farei? Non è il momento di parlare, ma penso ci sia la possibilità di creare qualcosa di nuovo. Ora silenzio, lavorare e poi porti a casa".



