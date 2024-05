Siu, l'influencer ricoverata a Novara è uscita dal coma

È uscita dal coma l'influencer Siu, Soukaina El Basri, 30 anni, ricoverata all'ospedale di Novara, con il sospetto che sia stata ferita dal marito, Jonathan Maldonato. La donna resta comunque ricoverata in rianimazione.

Giovedì i magistrati hanno disposto il fermo con l'accusa di tentato omicidio pluriaggravato per Jonathan Maldonato, marito di Siu, l'influencer Soukaina El Basri ferita e ricoverata con una ferita al torace. Ora l'uomo è in carcere a Biella in attesa della convalida.

Durante l'ultimo sopralluogo di mercoledì nell'abitazione, sono emerse nuove anomalie rispetto al racconto dell'uomo. Per questo - e "considerata la gravità indiziaria acquisita e rilevato la concretizzazione di un pericolo di fuga" - la Procura ha emesso il fermo. Maldonato inizialmente aveva sostenuto che la moglie si fosse ferita al torace dopo essere scivolata sull'angolo di un mobile. Ma, quando era già iscritto nel registro degli indagati, ai magistrati che avevano ritenuto inattendibile il suo racconto aveva detto, cambiando versione, che la donna si era ferita in un gesto "autolesionistico".

"Veniva eseguito un secondo sopralluogo da parte degli inquirenti con la persona sottoposta ad indagini e il suo difensore presso l'immobile in sequestro nel corso del quale Maldonato indicava la presumibile arma con la quale El Basri si sarebbe colpita - spiega Camelio - A seguito dell'escussione delle persone informate sui fatti, delle prime osservazioni fornite dal medico legale nominato dalla Procura e degli esiti dei primi atti di indagine, veniva nuovamente rilevata la contraddittorietà di tale ulteriore versione, anche in relazione alla tipologia di arma indicata da Maldonato".

Ieri l'uomo è stato interrogato fino quasi a mezzanotte in questura a Biella, dove era arrivato intorno alle 20.30 per essere sentito nuovamente. Nel corso del colloquio con gli inquirenti non ha ammesso alcuna sua colpa in merito al ferimento della moglie.





Nei giorni scorsi l'uomo, già sapendo di essere indagato, si era recato all'ospedale Maggiore di Novara, dove la moglie è in rianimazione da giovedì scorso. Lì ha trovato il fratello della donna che l'ha bloccato e tra i due si sarebbe acceso un parapiglia.

Inoltre, Jonathan Maldonato era già stato denunciato dalla donna per maltrattamenti nel maggio del 2023, ma la querela era stata successivamente ritirata dalla stessa vittima, secondo quanto riferisce la procura.

