Influencer in ospedale, sentito il marito, c'è un indagato

Per il ferimento dell'influencer trentenne Soukaina El Basri è stata iscritta una persona nel registro degli indagati per il reato di tentato omicidio. Lo ha comunicato la procuratrice di Biella, Teresa Angela Camelio, in un breve incontro con i giornalisti fuori dal palazzo di giustizia.

Ha precisato inoltre che è stato sentito il marito della donna e che al momento dei fatti risulta fosse l'unica persona presente in casa. La donna, a quanto si apprende, ha un foro nel petto ed è stato dato l'incarico a un perito di verificare se sia compatibile con un'arma bianca.

L'influencer, con circa 80mila follower su Instagram, non sarebbe però al momento in pericolo di vita e quando il marito, Jonathan Maldonato, l'ha accompagnata in ospedale, la donna ha detto di essere caduta in casa. I vicini, a quanto emerge, avrebbero riferito di continue tensioni in famiglia, composta dalla coppia con due bambini. Gli inquirenti hanno effettuato un sopralluogo nell'abitazione il giorno il ricovero.

"La ragazza è in coma farmacologico in prognosi riservata - ha spiegato la procuratrice -. Abbiamo avviato le indagini a 360 gradi inviando le informazioni di garanzia necessarie". Giovedì scorso era arrivata la richiesta di intervento al 118. "Mia moglie è ferita, è caduta in casa", avrebbe riferito il marito all'operatore.

"Le ipotesi di una caduta accidentale o di un gesto anticonservativo - ha spiegato la procuratrice Camelio - non sono verosimili con quanto abbiamo raccolto".

