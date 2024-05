Bardonecchia, riapre per l'estate il forte Bramafam

Il Forte Bramafam di Bardonecchia in Valle di Susa, dove si conserva la memoria della storia militare del Regno d'Italia, riapre al pubblico per l'estate a partire dal 2 giugno. In esposizione oltre duemila pezzi fra uniformi, armi, e materiali della vita quotidiana dei soldati del Regio Esercito.

"Nel 2025 - racconta il direttore Giorgio Corino - saranno 30 anni che siamo al Bramafam. Siamo riusciti a salvarlo dalla distruzione e trasformarlo in un museo. Oggi il percorso ha 39 sale espositive, una serie di attente ricostruzioni ambientali completate da 180 manichini che indossano uniformi originali, 74 artiglierie di diverse epoche e oltre 2000 reperti storici. Alla fine della visita i turisti spesso vengono a ringraziare per quello che abbiamo fatto, specie quando vengono a sapere che siamo un'associazione di volontariato che paga un affitto allo Stato per restaurare un bene dello Stato".

"Questa estate - sottolinea - avvieremo i lavori sul fronte di gola, il settore più elevato in quota del Bramafam, percorso da una galleria che metteva in comunicazione tutte le installazioni d'artiglieria del Forte. Sarà creata una nuova area museale di venti ambienti, con la ricostruzione di due installazioni di artiglieria da fortezza di fine Ottocento".

Il Forte Bramafam, sezione distaccata del Museo di Artiglieria di Torino, sarà visitabile tutte le domeniche di giugno, tutti i sabati e le domeniche di luglio, tutto il mese di agosto, tutte le domeniche di settembre e ottobre, e domenica 3 novembre. Per agosto è allo studio l'ipotesi di aperture notturne con visite guidate nei giorni festivi. La visita dura da due a tre ore, l'orario di apertura è 10-18,30.



