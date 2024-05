Strage Capaci, un minuto di silenzio a Palagiustizia di Torino

Un minuto di silenzio nell'aula magna del Palazzo di Giustizia durante un convegno. Così, su invito del presidente della Corte d'Appello, Edoardo Barelli Innocenti, Torino ha cominciato a commemorare l'anniversario della strage di Capaci. L'occasione è stata l'apertura di un incontro dedicato alla 'Condizione della donna nel diritto e nella società', promosso dall'Anm del Piemonte e della Valle d'Aosta nell'ambito di un progetto che coinvolge gli studenti delle scuole superiori. Barelli Innocenti ha auspicato che il 23 maggio diventi "giornata della legalità".

Mario Bendoni, presidente della giunta distrettuale dell'Anm, si è rivolto ai giovani presenti nell'aula magna leggendo la frase di Giovanni Falcone scelta dall'associazione per ricordarne la figura: "l'importante non è stabilire se uno ha paura o meno, l'importante è convivere con la propria paura e non farsi condizionare dalla stessa; ecco, il coraggio è questo, altrimenti non è più coraggio ma incoscienza". "Una frase molto attuale", ha commentato Bendoni.



