Scontro auto-moto a Racconigi, c'è una vittima

Grave incidente nella tarda mattinata di oggi a Racconigi, in provincia di Cuneo. Nello scontro tra un'auto e una motocicletta è deceduto il centauro in sella alla moto. L'incidente è avvenuto in corso Principi di Piemonte, di fronte alla Reggia, all'altezza dell'incrocio con via Vian.

Non sono note al momento le generalità della vittima. Sono intervenuti i carabinieri, i vigili del fuoco e il 118, con l'equipe medica che ha tentato invano di rianimare il motociclista.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA