Nella caffetteria veniva smerciata la droga, un arresto a Chieri

Per vendere la droga avevano trasformato in un polo logistico una caffetteria del chierese da dove smerciavano la sostanza stupefacente non solo per la zona, ma anche per l'astigiano e il canavese.

Nell'ambito dell'operazione intitolata 'Kiosco' dai carabinieri del nucleo operativo e radiomobile di Chieri (Torino), per un 36enne e un 31enne sono scattate le misure cautelari emesse dal giudice per le indagini preliminari di Torino. Si tratta di un arresto e un divieto di dimora per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti.

Dalla ricostruzione degli investigatori, dall'agosto 2022 al marzo 2023, i due uomini si sarebbero occupati del rifornimento e del relativo smercio di sostanza stupefacente. Al centro dell'attività il locale all'interno del quale si sarebbero stati anche i contatti finalizzati alla compravendita della droga.

Per gli inquirenti i due indagati comunicavano in codice attraverso le applicazioni di messaggistica e usando utenze telefoniche intestate a terze persone. È stato sequestrato complessivamente un chilo di droga, tra hashish e cocaina.





