Kiev e Mosca nel saggio di Pietro Giuseppe Frè

Pietro Giuseppe Frè, professore emerito di Fisica Teorica all'Università di Torino, uomo di scienza, presenterà il suo saggio 'Kiev e Mosca nella Storia. Amarezza e ricordi di un diplomatico pro tempore' il 29 maggio a Palazzo Cuttica di Alessandria, sua città natale.

A dialogare con lui due ospiti d'eccezione: Tatiana Yankelevich Bonner, figlia del Premio Nobel Andrej Sacharov, per anni direttrice del Davis Center for Russian and Eurasian Studies dell'Univesità di Harvard, ed Elena Kostioukovitch, scrittrice e traduttrice in italiano e russo dei romanzi di Umberto Eco, nata in Ucraina a Kiev, laureatasi a Mosca e dal 1996 naturalizzata italiana.

Nel libro Frè tratta la storia di Kiev e Mosca e dell'identità statali di cui sono state capitali, dalla loro nascita alla guerra odierna. Accanto alla ricostruzione storica segue un vero e proprio diario, che abbraccia un periodo di otto anni dell'autore, in qualità di diplomatico pro tempore all'Ambasciata d'Italia a Mosca.



