Il designer De Silva riorganizza l'Atelier e adotta nuovo logo

L'Atelier di Design di Walter De Silva adotta una nuova identità aziendale. Un'operazione di restyling che arriva in concomitanza con la razionalizzazione delle diverse entità dell'azienda da parte del fondatore, riunite ora sotto un'unica voce, con una rinnovata veste grafica che guarda al futuro. Da parte di De Silva è un segnale mentre l'azienda è in via di espansione e dà il via a un nuovo programma di automobili fuoriserie. "Questa nuova strategia - spiega una nota - ha l'obiettivo di coinvolgere nuovi clienti e partner per far loro meglio apprezzare il brand e le competenze dei professionisti che da sempre vi lavorano con grande passione. Dopo qualche anno di attività di consulenza, dando vita a molti progetti di grande rilievo nell'automotive e product design per vari brand internazionali, si è deciso di dare un nuovo corso più trasversale e integrato alle attività creative dello Studio".

"Il nuovo logo, con tutte le sue varie applicazioni, non è altro che la nostra risposta all'evidente tendenza alla semplificazione dei marchi, che oggi porta alla quasi totale eliminazione delle emozioni dal loro linguaggio. Con una griffe precisa e sintetica, abbiamo voluto aggiungere un elemento di energia alla nostra identità, pur mantenendo fede a ciò che rappresenta la nostra tradizione, ispirandoci alla vita di mio padre dedicata al design " - sottolinea Alexandre De Silva, manager dell'azienda.



