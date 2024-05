Galà Germana Erba's Talents del 25 maggio al Teatro Colosseo

Il Teatro Colosseo di Torino accoglierà, sabato 25 maggio alle 21, il Galà dei Get, i Germana Erba's Talents, per una serata da 'tutto esaurito' di musical, danza e teatro. Protagonisti 140 giovani danzatori, cantanti e attori in un 'viaggio' che spazia dal grande repertorio del balletto classico alla prosa, ai più amati musical, cori e pagine di operetta, fino alle creazioni contemporanee. L'incasso sarà a favore delle borse di studio dei giovani talenti che frequentano il Liceo Germana Erba di Torino.

Sono tanti i componenti dei Get che hanno conquistato i palcoscenici internazionali e alcuni di loro saranno ospiti della serata: Iris Naretto, Matilde Campesi e Elia Tedesco, artisti diplomati nella scuola ideata da Germana Erba. Naretto canterà la canzone del suo primo singolo Fino all'alba, Campesi si cimenterà in un assolo danzato da Raimonda, mentre Tedesco interpreterà il monologo comico Plautus for ever.

I 140 talenti proporranno il coro Va, pensiero dal Nabucco di Verdi, una suite danzata dal celebre balletto classico Paquita su musiche di Ludwig Minkus nella storica coreografia di Marius Petipa, insieme a creazioni contemporanee come Perspective of Darkness su musiche di Travis Lake, Friends su musica di Carol Bayer Sager e Burt Bacharach e Entre dos aguas su musica di Paco de Lucia. Tra i momenti di prosa, il Monologo del naso da Cyrano de Bergerac di Edmond Rostand. E poi canzoni e brani dai musical High School Musical, Flashdance, Seize The Day, Footloose, Grease. Lo spettacolo è firmato dai docenti, coreografi e registi, Niurka De Saa, Gianni Mancini, Antonio Della Monica, Marisa Milanese, Silvia Iannoli, Luciano Caratto, Stefano Fiorillo, Andrea Beltramo, Federico Tolardo, Elia Tedesco e dai vocal coach Simone Gullì e Gabriele Bolletta, presidente della Fondazione Germana Erba, con il coordinamento di Gian Mesturino, preside e curatore artistico insieme a Girolamo Angione del Liceo Germana Erba.

Tra le promesse Filippo Catania, studente della quinta teatrale, che ha vinto il contest canoro ToVision 2024 in un Palaruffini esaurito davanti a 2000 persone.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA