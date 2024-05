Fondazione Crt, entro 15 giorni il Mef deciderà

Il Ministero dell'Economia e della Finanza ha concesso 15 giorni di deroga alla Fondazione Crt per nominare il nuovo presidente. Oggi in base allo Statuto dell'ente sarebbe stato l'ultimo giorno utile per procedere all'elezione (sono passati infatti trenta giorni dalle dimissioni dell'ex presidente Fabrizio Palenzona), ma il consiglio di indirizzo a cui spetta la nomina ha ritenuto di venire incontro alla richiesta del collegio sindacale, sollecitato in questo senso dallo stesso ministero, e ha chiesto il rinvio con l'auspicio che fosse il più ridotto possibile, al massimo di una decina di giorni. Le due settimane indicate dal Mef sono considerate dai consiglieri - oggi la riunione si è svolta in un clima molto disteso - un periodo congruo anche perché c'era il timore che si rinviasse a dopo il voto dell'8 e 9 giugno con le complicazioni che derivano sempre dal post elezioni. Le ipotesi a questo punto sono due. Il ministero dopo avere letto attentamente le carte potrebbe procedere al commissariamento del consiglio di amministrazione della fondazione. Sembra, invece, meno probabile che l'eventuale intervento riguardi il consiglio di indirizzo, visto che è stato in gran parte rinnovato e che in queste settimane ha dimostrato grande compattezza e volontà di mettersi al lavoro in tempi più rapidi possibile. La seconda strada è che il Mef decida di chiudere la questione e consentire al consiglio di indirizzo di nominare serenamente il presidente. Se le cose dovessero andare così per non perdere tempo è prevista una convocazione del consiglio di indirizzo non alla fine del periodo massimo di quindici giorni, ma "entro il 7 giugno".



