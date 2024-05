EnoWeek a Moncalieri, i produttori 'eroici' al Salone dei vini

Terza edizione di EnoWeek a Moncalieri, con la presenza in tutta Moncalieri e al Giardino delle Rose del Castell, di oltre 50 cantine provenienti da tutta Italia che portano 200 etichette, accompagnate dalle specialità enogastronomiche del moncalierese, fra musica, talk, degustazioni e grandi cene.

Al centro dell'EnoWeek, il Salone dei Vini, dalle 16 alle 23, sabato 25 maggio, in piazza Baden Baden 4, con oltre 50 aziende provenienti da tutta Italia e una sezione speciale dedicata alla viticoltura 'eroica' e ai produttori tra vigneti terrazzati, muretti a secco, vitigni ad alta quota e vitigni storici e autoctoni.

Fra le cantine presenti il Podere La Cardinala, sulla collina di Moncalieri con i suoi sette ettari di pregiati vitigni francesi. Spazio anche alle giovani imprenditrici, come Elisa Camusso, alla guida dell'azienda vitivinicola Autin di Barge (Cuneo), che porta avanti la sfida del padre, seguendo la coltivazione biologica, in un terreno impervio, attraverso l'unione di uvaggi autoctoni e internazionali.

Tra i produttori ospiti la Tenuta Baroni Campanino di Assisi, tra i 700 ei 900 metri di quota dove Sangiovese, Trebbiano, Colorino e Malvasia vengono vinificati artigianalmente.

Nel corso della serata di sabato, il pubblico avrà inoltre l'opportunità di visitare gli Appartamenti Reali del Castello di Moncalieri oggi Patrimonio Unesco, con visite guidate gratuite in programma dalle 17.30 alle 21.30; in caso di maltempo l'evento si terrà nelle sale del Castello di Moncalieri.

EnoWeek ha il sostegno della Città di Moncalieri con partner Fisar Torino; sponsor tecnici sono Acqua Lauretana e Grissinificio Feyles.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA