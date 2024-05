A Torino la finale del Campionato italiano di scacchi

La prossima capitale degli scacchi sarà Torino. In autunno la città piemontese ospiterà la finalissima del Campionato italiano assoluto insieme ai tornei validi per assegnare lo scudetto femminile e il titolo per gli under 20. A organizzare l'evento, che troverà posto nei saloni settecenteschi dell'Archivio di Stato, è la Società scacchistica torinese. Il lotto dei partecipanti a questa nuova edizione del massimo torneo scacchistico nazionale non è ancora completo: bisognerà attendere, fra l'altro, l'esito della semifinale, in calendario a Parma il prossimo luglio. Il detentore del titolo è il grande maestro Luca Moroni, lombardo. Il ritorno del Campionato all'ombra della Mole (la prima volta fu nel 2012) è nel solco di una tradizione che vuole il capoluogo piemontese sede di grandi eventi dedicati al gioco dei Re. Nel 2006 a Torino si tennero le Olimpiadi scacchistiche, una specie di campionato mondiale open per squadre nazionali, con circa 1.300 giocatori in rappresentanza di 133 Paesi.



