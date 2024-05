Fondazione Crt pronta a nominare il presidente

La Fondazione Crt si prepara a nominare Anna Maria Poggi alla presidenza. Il consiglio di indirizzo, a cui spetta la delibera, è convocato per martedì 21 maggio e il nome di Poggi è stato indicato all'unanimità. Non trovano quindi conferma le indiscrezioni di alcuni media secondo le quali la nomina slitterebbe. Solo il presidente ad interim Maurizio Irrera potrebbe annullare la convocazione, ma la stragrande maggioranza dei consiglieri di indirizzo si aspetta di ritrovarsi il 21 per procedere alla nomina. Per provare a rinviare la riunione Irrera ha convocato un cda, inizialmente per sabato, spostato poi a oggi pomeriggio alle 18. Sembra difficile però che si raggiunga anche oggi il numero legale.

In base allo statuto dell'ente, la nomina del presidente deve avvenire entro 30 giorni dalle dimissioni di Fabrizio Palenzona presentate il 23 aprile. Per allungare i tempi servirebbe una modifica, anche temporanea dello statuto, che dovrebbe essere deliberata dal consiglio di indirizzo e approvata dallo stesso Mef prima del 23 maggio. Uno scenario che non sembra realistico.

Anna Maria Poggi - sul suo nome c'è la convergenza anche delle istituzioni - è professoressa ordinaria di diritto costituzionale presso l'Università degli Studi di Torino. E' stata nel Comitato di gestione della Compagnia San Paolo.





