Maltempo, crolla muro contenimento su strada nel Torinese

E' Crollato questa mattina, a causa della pioggia, il muro di contenimento all'incrocio tra le strade provinciali per Andrate e Bienca nel territorio del Comune di Borgofranco d'Ivrea (Torino). Il traffico, a causa delle crepe rilevate sul muraglione, era già stato precauzionalmente bloccato lo scorso 5 maggio. "Proprio ieri pomeriggio era stato firmato il verbale per l'intervento di demolizione e ricostruzione della massicciata per eliminare il pericolo e rimettere in sicurezza le strade - fa sapere il sindaco di Borgofranco, Fausto Francisca - le piogge hanno accelerato tutto".



