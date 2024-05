L'arpa protagonista, masterclass al Sermig con Sara Terzano

L'arpa è protagonista nel mese di maggio. Sono in programma tre eventi che vedranno al centro questo antico, magico e sempre attuale strumento. Dal concerto del 18 maggio del gruppo cameristico Alchimea nella chiesa Gran Madre, alla prima edizione del Festival nazionale dell'arpa di Asti alla Masterclass di arpa solista e musica da camera presso il Sermig di Torino con la docente Sara Terzano, in collaborazione con l'associazione culturale musicale Alchimea.

Tutti gli eventi esalteranno il timbro dell'arpa in tre diverse dimensioni: il concerto del 18 maggio vedrà dialogare l'arpa con strumenti diversi; il Festival intende promuoverne la diffusione e la conoscenza e la masterclass inserisce lo strumento in un'ottica didattica.

"I tre eventi vogliono esaltare la tavolozza timbrica dell'arpa e la sua duttilità, partendo dal repertorio classico fino alla contemporaneità, viaggiando nei paesaggi sonori delle diverse culture in giro per il mondo" commenta l'arpista Sara Terzano, docente del Conservatorio Vivaldi di Alessandria, attiva sulla scena internazionale come solista e compositrice.

Per i concerti l'ingresso è gratuito. Le iscrizioni alla masterclass sono aperte fino a esaurimento posti ed è previsto il rilascio di attestati di frequenza, anche per chi sceglierà di seguirla online. La masterclass ha lo scopo di far conoscere l'arpa e tutto il suo potenziale: si partirà dal repertorio classico, e quindi dallo studio accademico dello strumento, per poi scoprire tutte le sonorità che riguardano anche gli altri generi musicali fino al rock. Obiettivo del corso è di concentrarsi sul repertorio solistico, ma anche di trasmettere la gioia di suonare tutti insieme. La masterclass fornirà l'occasione per iscriversi ai corsi di arpa del Laboratorio del Suono del Sermig, che andranno avanti tutto l'anno. Per iscriversi si può contattare Sara Terzano (+39 347.4585836; sararpa@yahoo.it) o la segreteria del Sermig (+39 011.19741736; scuola@labsuono.it o didattica@labsuono.it).



