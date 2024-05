Piogge senza sosta, si allarga la zona con allerta gialla

Piogge senza sosta sul Piemonte.

Anche per le prossime 36 ore sono previsti rovesci, temporali, grandinate, forti raffiche di vento. Arpa (Agenzia regionale per la protezione ambientale) ha messo un'allerta gialla per il rischio di allagamenti, frane, fulmini e caduta di alberi che riguarda il nord della regione e sulle pianure settentrionali e torinese nonché sulle colline tra torinese e alessandrino, quindi più estesa rispetto a quella delineata ieri.

Nelle ultime 24 ore sono caduti 150 millimetri di pioggia sul Mottarone, 140 a Verbania Pallanza, 134 a Varallo Pombia (Novara).

A determinare il maltempo - spiega ancora Arpa - "è un vortice atlantico posizionato a ridosso delle Isole Britanniche, bloccato nel suo moto verso est da un robusto promontorio anticiclonico sull'Europa settentrionale".

Nel corso della giornata di venerdì l'area di bassa pressione tenderà a verso est scorrendo lungo l'arco alpino, ci sarà così una progressiva attenuazione delle precipitazioni. Per sabato sono attesi ancora rovesci sulle Alpi e cielo irregolarmente nuvoloso altrove. Possibili foschie sulle pianure venerdì mattina.



