Piogge insistenti, infiltrazioni d'acqua in scuole torinesi

Il maltempo insistente ha causato infiltrazioni d'acqua in alcune scuole di Torino rendendo necessari interventi dei tecnici dell'edilizia scolastica della Città Metropolitana. Al liceo Gioberti di via Sant'Ottavio l'acqua è entrata negli uffici, ma non nelle aule.

Nell'edificio erano già stati completati interventi in manutenzione ordinaria che si sono rivelati risolutivi, verrà quindi effettuata una manutenzione straordinaria per ripassare la copertura e sostituire i coppi rotti. All'Istituto Colombatto, nel quartiere Santa Rita, ci sono state infiltrazioni d'acqua nella zona della lavanderia, dove sono caduti pannelli leggeri del controsoffitto: il locale è stato reso inagibile.

L'infiltrazione in questo caso è dovuta alla rottura di un tubo dell'acqua calda, prontamente riparato in giornata. Al liceo scientifico Gobetti in corso Picco, sono state segnalate infiltrazioni nella palestra.

Sono previsti altri interventi per regolare il flusso d'acqua proveniente da Villa della Regina. Alle ex officine dell'Istituto Primo Levi di corso Unione Sovietica, le infiltrazioni hanno interessato alcune vie di accesso, le scale e i corridoi, ma la maggior parte dei locali è agibile, ad eccezione di un laboratorio.



