Musica: il cantautore Danilo Amerio torna a esibirsi live

Il cantautore astigiano Danilo Amerio, 4 volte in gara in passato al Festival di Sanremo, torna a esibirsi live. La prima tappa del suo ritorno alla musica dal vivo è a Roma giovedì 16 maggio alle 21.30 sul palco de L'asino che Vola' in via Antonio Coppi 12/d. L'artista piemontese sarà ospite del concerto di Vittorio Centrone, in arte Lemuri il Visionario', voce maschile con Haiducii del successo dance planetario 'Dragostea Din Tei' che proprio con Amerio è stato concorrente su Raiuno di The Voice Senior 2024 recentemente conclusosi.

Con loro anche l'attrice Donatella Pandimiglio, pure lei in gara quest'anno nel talent show per over 60 condotto da Antonella Clerici. "È bello ritrovarsi di nuovo con amici e artisti veri come Vittorio e Donatella, e ripercorrere insieme, condividendoli con il pubblico, i momenti più significativi delle carriere di ciascuno", chiosa Danilo Amerio.



