Miriam Virdis alla guida della Fai-Cisl Piemonte Orientale

Miriam Virdis è la nuova segretaria generale della Fai-Cisl Piemonte. Ad eleggerla è stato il consiglio generale della federazione agroalimentare e ambientale territoriale della Cisl, riunitosi a Vercelli, con la partecipazione del segretario generale della Cisl Piemonte, Luca Caretti, della Cisl Piemonte Orientale Elena Ugazio e del segretario generale della Fai-Cisl nazionale Onofrio Rota. Ai lavori hanno partecipato anche la presidente di Terra Viva Piemonte Ivana Alario e molti delegati Fai Cisl nelle aziende del territorio "È stato un periodo ricco di esperienze, penso all'impegno nel rappresentare e tutelare i molti lavoratori immigrati e in particolare la comunità albanese di Trecate, ai risultati nella contrattazione di secondo livello, alle elezioni e alla formazione dei delegati nelle aziende del territorio. Con Miriam prosegue e si consolida un percorso avviato, nel segno della continuità e della collaborazione con i servizi Cisl, con Anolf, con Terra Viva, per dare sempre più sviluppo al comparto agroalimentare che rappresentiamo" commenta Emilio Capacchione, di recente eletto segretario generale della Fai-Cisl Piemonte.

Miriam Virdis, di origine sarda e cresciuta a Milano, è arrivata a Vercelli nel 1990. Delegata in Sanorice Italia, dal marzo 2017 era componente di segreteria in Fai Cisl Piemonte Orientale



