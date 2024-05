Artisti under 30, al via il bando 'Orizzonti'

La Fondazione Teatro ragazzi e giovani, in collaborazione con Piemonte dal vivo, promuove il bando 'Orizzonti - generazioni a confronto' per artisti under 30 residenti in Piemonte. Il concorso mira a sostenere giovani artisti offrendo l'opportunità di sviluppare e realizzare le proprie idee teatrali.

La fase di accompagnamento prevede workshop finalizzati allo sviluppo di un massimo di 4 progetti artistici selezionati e giornate di approfondimento nel 2024, seguiti dalla produzione di uno spettacolo nel 2025, che sarà presentato alla Casa del teatro e al Festival di teatro per le nuove generazioni di Torino.

Il bando sarà presentato online il 31 maggio, con scadenza per le candidature il 14 giugno 2024. I progetti saranno valutati da una commissione costituita da esperti del settore teatrale.



