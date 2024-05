Folla e vendite boom, primi bilanci per il Salone del Libro

Yu Hua, l'autore cinese più venduto al mondo, è stato accolto da superstar al Salone Internazionale del Libro di Torino che chiude il 13 maggio un'edizione record.

L'evento dedicato al suo libro 'La città che non c'è', appena uscito per Feltrinelli, previsto in Sala Bianca è stato spostato, alla vigilia della chiusura, in Sala Oro che ha una capienza maggiore, di 500 posti. Tanta la folla che sarebbe rimasta fuori e che lo ha seguito correndo da una location all'altra. Esaurite allo stand le copie del nuovo libro di Yu Hua, in questi anni nella rosa dei candidati al Nobel, sorprendentemente amato anche dai ragazzini italiani che gli chiedono foto e selfie dopo la popolarità che ha ottenuto partecipando a un reality cinese che è una specie di Isola dei famosi.

Auditorium strapieno e lunghissima coda al firmacopie, ieri, anche per Hazley Riley, autrice della saga 'Game of Gods' (Sperling & Kupfer) e Rokia, giovane autrice italiana di origini marocchine, nell'incontro moderato e organizzato da Erin Doom.

In una prima ricognizione, grande soddisfazione degli editori che sono arrivati anche a triplicare le vendite.

La casa editrice e/o ha raddoppiato il fatturato con libri di punta 'Parti e omicidi' di Murata Sayaka, 'Fanny Stevenson' di Alexandra Lapierre e 'Tangerinn' di Emanuela Anechoum. Più 20% rispetto allo scorso anno allo stand degli Editori Laterza con tra i titoli più venduti quello di Alessandro Barbero 'All'arme All'arme i priori fanno carne', 'Fitopolis"'di Stefano Mancuso, 'La democrazia' di Luciano Canfora, 'Le stragi sono tutte un mistero' di Benedetta Tobagi, 'Le postromantiche' di Carolina Bandinelli e 'Imparare a vivere' di Maurizio Ferraris. Edizione record per HarperCollins Italia con vendite al +35% trainate da grandi eventi fra cui Don Winslow, Alessandro Michele e la lectio di Cazzullo e per la narrativa straniera spiccano Butter di Asako Yuzuki e The City of Stardust di Georgia Summers.





