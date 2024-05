TikTok Book Awards, Felicia Kingsley autrice dell'anno

È Felicia Kingsley l'autrice dell'anno più votata nella prima edizione italiana dei TikTok Book Awards. I sette vincitori, nelle diverse categorie del Premio, sono stati annunciati al Salone del Libro di Torino 2024, un'edizione extra large e record di visitatori che si chiude il 13 maggio.

Gli altri premi sono stati assegnati a: Megi Bulla nella categoria BookTok creator dell'anno; Una brava ragazza è una ragazza morta di Holly Jackson, come Libro dell'anno; Dammi mille baci di Tillie Cole, Revival dell'anno; Un'estate dopo l'altra di Carley Fortune, Romance dell'anno; Tutto chiede salvezza, Adattamento a Serie TV o Film dell'anno e Mondadori Editore nella categoria Casa editrice dell'anno.

Migliaia le persone che hanno votato in app i loro autori, creator, libri e case editrice preferiti, scegliendo tra una rosa di candidati molto amati e attivi nella community di BookTok. Le emozioni sono il fil rouge dei libri premiati che esplorano tematiche legate all'adolescenza, alle relazioni interpersonali e alle sfide della crescita. Ognuno dei 7 vincitori riceverà un premio in denaro di 5.000 dollari, interamente devoluto a enti di beneficenza nell'ambito della promozione culturale, scelti personalmente dai vincitori.





