Edizione record per il Salone del Libro, 222.000 visitatori

E' stata un'edizione record per il Salone del Libro di Torino, per la prima volta guidato da Annalena Benini. Dal 9 al 13 maggio i visitatori sono stati 219.400. La proiezione è di 222.000. Nel 2023 erano stati 215.000. Il sabato è stata la giornata di maggiore affluenza, secondo il venerdì. Lo ha annunciato l'amministratore delegato Piero Crocenzi nella conferenza stampa di chiusura del Salone numero 36. Sono arrivati 28.300 studenti e insegnanti, di cui 5.200 da fuori Piemonte, in arrivo da venti regioni.

L'84% dei visitatori ha comprato il biglietto on line. Il 29% sono under 25, il 61% under 40.



