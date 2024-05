Atmosferica a Casa Zegna, una mostra tra arte e natura

La Fondazione Zegna presenta l'esposizione 'Atmosferica. Stagioni e temperamenti', un progetto curato da Rebecca Moccia e Ilaria Bonacossa, in mostra a Casa Zegna a Trivero Valdilana (Biella) dal 25 maggio al 15 settembre. Il progetto site-specific sviluppato per Casa Zegna si concentra sulle trasformazioni atmosferiche e attinge alle peculiarità dello spazio per costruire una riflessione dedicata al legame tra mutamenti climatici e ambientali e temperamenti di coloro che li sperimentano.

La mostra, nell'ex giardino d'inverno di Casa Zegna, esplora le atmosfere attraverso tessuti che creano due ambienti distinti, uno caldo e uno freddo, enfatizzando il passaggio delle stagioni. Collaborando con il laboratorio di Manifattura tessile della Comunità di San Patrignano, Moccia crea sculture tessili che definiscono spazi intimi, mentre arazzi tessuti a mano simboleggiano il rapporto tra luoghi, corpi e temperature.

'Atmosferica. Stagioni e temperamenti' fa parte del percorso della Fondazione Zegna dedicato alla relazione tra natura, arte e scienza, che include il piano di rinnovo boschivo Zegna Forest e coinvolge artisti contemporanei nella reinterpretazione emotiva dell'ecosistema dell'Oasi Zegna.



