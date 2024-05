Pentenero, il Barattolo può diventare un luogo di integrazione

"Siamo davanti a una destra che non vuole risolvere i problemi ma si ferma alla pura demagogia. Il nostro "Barattolo" è un luogo che negli anni abbiamo trasformato con l'aiuto dell'associazione e degli operatori per difendere la legalità e adeguare lo spazio in termine di pulizia e servizi.

Se la destra invece di proporre 'leggi regionali ripicca' si soffermasse a ragionare su bandi e regolamenti, quest'area potrebbe diventare un luogo di integrazione per tutta la città".

Lo afferma Gianna Pentenero, candidata del centrosinistra alle prossime elezioni regionali questa mattina in via Carcano al mercatino dell'usato con Chiara Foglietta e i candidati Elena Apollonio, Giorgio Giardina, Fausto Sorino.



