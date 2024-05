Esondazione nell'Acquese, esercitazione con 100 carabinieri

Sono le 9 e la centrale operativa della compagnia carabinieri di Acqui Terme (Alessandria) e dei vigili del fuoco segnalano una forte alluvione del fiume Bormida. L'esondazione sta invadendo alcune aree della città, in particolare via Circonvallazione, e delle campagne tra Cassine e Strevi. E' chiusa la provinciale 30; ci sono già persone e auto in difficoltà, cascine isolate, rischi anche per la tenuta delle infrastrutture. Dopo meno di dieci minuti il comandante provinciale dei Carabinieri, di concerto con il Centro coordinamento soccorsi - costituito su preallerta meteo in Prefettura - richiede al Capo Ufficio Oaio di Torino l'attivazione del Piano Legionale di Gestione delle emergenze di protezione civile. Un aeromobile di Volpiano fa una ricognizione della zona di esondazione, mentre sul territorio sono predisposte le aree di concentramento e di successivo alloggiamento dei rinforzi in arrivo. Sul posto confluiscono reparti dai Comandi di tutto Piemonte e Valle d'Aosta; arrivano carri attrezzi e gruppi elettrogeni.

Sono stati circa 100 i carabinieri che, in questi giorni, hanno partecipato all'Esercitazione di Protezione Civile 'Grifo 4', impiegati 30 mezzi. Ripetuta con cadenza periodica, testa funzionalità ed efficacia dei sistemi di allertamento del Comando; verifica il rispetto dei tempi di attivazione delle unità interessate; perfeziona la capacità di risposta in caso di calamità naturale; valuta la capacità di coordinamento e gestione dei rinforzi oltre a garantire le condizioni di sicurezza, con servizi anti-sciacallaggio e preventivi.

L'ultima esercitazione ha confermato l'efficienza del dispositivo e le capacità del personale.



