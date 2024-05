Dall'Unrae cinque borse di studio in marketing automobilistico

Michele Crisci, presidente dell'Unrae, l'associazione delle case automobilistiche estere presenti in Italia, ha consegnato le borse di studio del bando 2023 per le migliori tesi di laurea in marketing automobilistico. Nell'ultima edizione sono state assegnate 5 borse di studio, sulle 10 in palio, a neolaureati che hanno discusso tesi sugli argomenti del marketing automobilistico, con voto di laurea superiore a 105/110 come previsto dal bando. "Siamo grati agli studenti che, numerosi, partecipano al bando dell'Unrae per le migliori tesi in marketing automobilistico. Gli elaborati sono sempre più aderenti all'attualità del settore e coerenti con i temi e l'attività istituzionale, di analisi e ricerca che l'Unrae persegue da tempo" spiega Crisci, il quale ha ricordato che in 23 anni sono stati premiati 195 neolaureati, con una quota rosa del 36%, e che per i premiati è prevista la possibilità di accedere gratuitamente al Campus Marketing e Comunicazione promosso da Quattroruote Professional Academy.

I vincitori sono Valeria Eni (Università di Milano) con la tesi di laurea: La sentiment analysis nelle strategie di marketing del settore automobilistico: applicazioni, limiti e prospettive; Davide Infantino (Università di Roma La Sapienza), con la tesi La mia, la tua, la nostra auto. Uno studio sul fenomeno del car sharing peer-to- peer; Jasmine Peano (Università di Torino), tesi di laurea Il futuro della mobilità elettrica: Analisi dei trend di mercato dei veicoli elettrici e E - car sharing in Italia; Roberto Polidoro (Luiss), tesi di laurea: Csr politics implemented in the automotive industry and their impact on financial performance e Valeria Portoghese (Unitelma Sapienza), tesi di laurea: La customer journey nell'automotive: perché posticipare la scelta di un'auto elettrica?



