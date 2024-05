Pinerolo, sei milioni del Pnrr per l'istituto Ignazio Porro

Un finanziamento di oltre 6 milioni di euro del Pnrr è destinato al riqualificare l'istituto Ignazio Porro di Pinerolo, con interventi che riguarderanno l'adeguamento sismico, il miglioramento energetico, la sistemazione dei servizi igienico-sanitari e la bonifica amianto .

L'istituto Porro ospita circa 880 allievi divisi in 43 classi che offrono percorsi di studio in meccanica e meccatronica, turismo, moda, chimica, materiali e biotecnologie, manutenzione e assistenza tecnica, servizi per la sanità e assistente sociale.

Il cantiere è in piena attività e si prevede il completamento dei lavori entro il 2025. "Le difficoltà di ordine logistico richiedono un buon coordinamento, devo dire che c'è stato un bel lavoro di squadra con i nostri docenti e con il nostro gruppo tecnico che si è rapportato con la Città metropolitana per allestire un cronoprogramma. Gli spazi per l'attività motoria sono stati quelli che ci ha creato più difficoltà anche perché stiamo cercando di studiare una modalità didattica innovativa che rispetti i tempi dell'attenzione dei ragazzi e per questo l'attività motoria ha un ruolo importantissimo", ha affermato la dirigente scolastica del Porro Ada Senestro.



